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Gündem Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP’li Yaşar Akkuş’a terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezası!
Gündem

Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP’li Yaşar Akkuş’a terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezası!

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl görevinden uzaklaştırılan Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş, terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 22:40:00 -
Eski Iğdır Belediye Başkanı HDP’li Yaşar Akkuş’a terör örgütü PKK üyeliğinden hapis cezası!

Iğdır'ın eski HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş Terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Iğdır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkuş, bugün 8'inci kez hakim karşısına çıktı.

Savunmasını yaptı

Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.

Tutuklandı

Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi.

 

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