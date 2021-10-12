Eski hükümlülere iş fırsatı
Ankara Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara, Kars ve Uşak Şeker Fabrikalarımızda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere eski hükümlü (İlköğretim ve Ortaöğretim) sürekli işçi alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İşe alım işlemleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle yürütülecek.
İş ilanları Türkiye İş Kurumu web sitesinde 14.10.2021 tarihinden itibaren yayımlanacak olup başvurular Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri ve e-şube üzerinden yapılabilecek.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız