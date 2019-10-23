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Eski HDP'li belediye başkanının gizli görevi ortaya çıktı! Gizli ilişki yaşayan kadın teröristleri...

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz'ın örgütte gizli ilişki yaşayan kadın teröristlerin yargılamasını yaptığı ortaya çıktı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:08
Eski HDP'li belediye başkanının gizli görevi ortaya çıktı! Gizli ilişki yaşayan kadın teröristleri...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yılmaz'ın, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına konu suçlamalar kapsamında, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan tutuklu "Bermal" kod isimli H.B.A'nın ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın, emniyetteki ifade işlemlerine ilişkin 10 sayfadan oluşan tutanakta, üzerine isnat edilen bazı suçlamalara ilişkin "susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

Tutanakta ifadesi yer alan H.B.A, Yılmaz'ın illegal olarak KCK içerisinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.

Sözde "KCK sözleşmesinde" yer alan yargı yapılanmasına ilişkin bilgi veren H.B.A, Yılmaz'ın da kadın yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen yargılamalarda yer aldığını iddia etti.

"Taş, molotofkokteyli atan çocuklara hukuki yardım" iddiası

Yılmaz'ın, genellikle kadın sorunları ile ilgili çözülmesi gereken konularda yargılama yaptığını öne süren H.B.A, ifadesinde şunları kaydetti:

"Çocuk komisyonunda güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli atan çocuk ve küçük yaştaki örgüt mensuplarının kolluk ve adli işlemlerinde devreye girip, bu örgüt mensuplarına hukuki anlamda yardım ederek, ceza almalarına engel olmaya çalışıyordu. Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan 'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarının duygusal anlamda yasak ilişkileri bulunanların yargılanmasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim ederek, üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK kamplarına gönderirdi. Terör suçlarında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan terör örgütü mensupları arasında iletişimi sağlar, özellikle PKK/KCK cezaevleri koordinasyonunda, talimat ve haberleşmeyi sağlayanlar arasında yer alıyordu. Avukat olması nedeniyle cezaevlerine rahatlıkla girip, çıkıyordu."

Yılmaz'a yönelik isnat edilen suçlamalar arasında, terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını paylaşması, KHK ile kapatılan Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneği'nin üyesi olarak katıldığı faaliyetler de yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:08
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. HDP'li Kayapınar Belediye Başkanı Keziban yılmaz

YORUM YAZ

  • davincidavinci14 sa önce
    kıyafetleri bile eski kitaplarda gördüğümüz yol kesen dağdan inip kafa kesen kız kaçıran eşkiyaların kıyafeti.avrupa bunlara direnişçi diyor. avrupayı bile haraç ödemeye mahkum etmişlerdi . almanyayı bomba patlatmakla nasıl tehtit ettikleri bugün hala hatırlıyorum.bu avrupalılarda bu beyin varken yıkılır.çok uzun ömürlü görmüyorum avrupayı bu kafalarla.eşkiya finanse ediyorlar başka bişey değil.daha bi 50 yıl daha doyururlar bu kafayla :) ne kadar işsiz güçsüz suçlu kaçık varsa bu örgütlere gidiyor beslenebilmek için
  • HewalHewal15 sa önce
    Hewal ayıp değil mi biz seni oraya savaşasındiye gönderdik sende harem kurmuşsun.
  • AlliAlli15 sa önce
    Oh ne güzel bizim hewallerin keyfi yerinde.

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