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Aktüel Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü
Aktüel

Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:57:39 -
Eski Hamas lideri Meşal'den Türkiye'ye övgü

İSTANBUL (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin tarih boyunca hep yüksek bir mertebede olduğunu ve bugün de eski konumunu geri kazandığını söyledi.

Meşal, Yurt Dışındaki Filistinli Alimler Derneği'nin zoom programı üzerinden düzenlediği ve Türkiye ile İslam dünyasından çok sayıda din adamının katıldığı "Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması"na katıldı.

Türkiye'nin Filistin meselesine verdiği desteği öven Meşal, "Sizler tarih boyunca hep yüksek bir mertebede oldunuz. Bugün asil Türkiye halkı ve cesur yöneticileri eski konumu ve rolünü geri kazanıyor. Bizler de bu yükselişle gurur duyuyoruz. " dedi.

Türkiye'nin çok şey yapabilecek güçte olduğunu vurgulayan Meşal, Mescid'i Aksa'nın korunması için resmi, halk ve akademisyenler düzeyinde plan yapılması çağrısı yaptı.




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