0553 313 94 23

Eski hakem Erman Toroğlu: Bu Ankaragücü küme düşer

Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

20 Ocak 2019 Pazar 11:32
Eski hakem Erman Toroğlu: Bu Ankaragücü küme düşer

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 18. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. 3-0 biten ilk yarıyı A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirdi.

 

Burnuma pis kokular geliyor. İlk yarı maç 8-0 bitmediyse Galatasaraylı oyuncuların bencilliklerinden kaynaklandı. Bu Ankaragücü küme düşer. Mustafa Kaplan'ı nereden buldular onu da bilmiyorum. Ankaragücü seyircisi de hesap sorar.

"Kamp faydalı geçmiş''

Galatasaray'a gelelim. Takımın havası ve yardımlaşmaları iyi. Kamp faydalı geçmiş. İkili mücadelelerde her pozisyonda üstünler. Ancak çok bencil hareket ediyorlar. Son pozisyonlarda doğru pasları atmıyorlar. At golleri. Averajını düzelt. Acıma!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:32
  1. Erman Toroğlu
  2. Ankaragücü
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalaycı Mehmet Usta, 45 yıldır bakırı sevgiyle parlatıyor
    1. Kalaycı Mehmet Usta, 45 yıldır bakırı..
    2. PSG'den tarihi skor! 9-0
    3. Ethem Sancak, küresel güç olmanın..
    4. İstanbul'da PKK'ya darbe! Gözaltılar var
    5. "Gülen koklayarak fark etti, Adil..
    6. Juan Mata Fenerbahçe'ye transfer..
    7. Sala, Cardiff City'de
    8. Arap Birliğinin "temsil düzeyi düşük"..
    9. Suriye'de hava saldırısı: 2 ölü, 9..
    10. Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var
    11. Yemen'de 3 yabancı mayın imha uzmanı..
    12. Çocuk parkında erkek cesedi bulundu
    13. Eski hakem Erman Toroğlu: Bu..
    14. Platonik aşık, 17 yaşındaki Berfin'i..
    15. Afrin şehidinin babaevinde hüzün ve..
    16. Necati Şaşmaz'n yeni dizisi Nöbet'ten..
    17. Fenerbahçe'de Emre Mor sesleri!
    18. Engellerini aşıp "tam destek"le..
    19. Buz tutan Çıldır Gölü'ne turist ilgisi
    20. Türkiye Bocce Bowling ve Dart..
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Çankırı'da bulundu! Türkiye'ye 400 yıl yetecek rezerv var
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    Müslümanlara hakaretleri hafızalara kazınmıştı! Piyanist Fazıl Say kimdir?
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?