Eski hakem Erman Toroğlu: Bu Ankaragücü küme düşer Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 18. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. 3-0 biten ilk yarıyı A Spor'da Erman Toroğlu değerlendirdi. Burnuma pis kokular geliyor. İlk yarı maç 8-0 bitmediyse Galatasaraylı oyuncuların bencilliklerinden kaynaklandı. Bu Ankaragücü küme düşer. Mustafa Kaplan'ı nereden buldular onu da bilmiyorum. Ankaragücü seyircisi de hesap sorar. "Kamp faydalı geçmiş'' Galatasaray'a gelelim. Takımın havası ve yardımlaşmaları iyi. Kamp faydalı geçmiş. İkili mücadelelerde her pozisyonda üstünler. Ancak çok bencil hareket ediyorlar. Son pozisyonlarda doğru pasları atmıyorlar. At golleri. Averajını düzelt. Acıma!

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