Eski hakem Erman Toroğlu: Alanyaspor'u hakem Beşiktaş karşısında... Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Alanyaspor maçını analiz etti.

Toroğlu, konuşmasında Arda Kardeşler için "Alanyaspor'u, Beşiktaş karşısında badem etti" yorumunda bulunurken, "Alanyaspor'u hakem Beşiktaş karşısında badem etti. Arda Kardeşler çok kötü bir maç yönetti." dedi. "Beşiktaş'ta umut yok, hakemin kararı galibiyeti etkiledi'' Toroğlu, konuşmasının devamında "Beşiktaş'ta umut yok, hakemin kararı galibiyeti etkiledi" derken, "Bu Beşiktaş'ta umut yok. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün yokluğunun sıkıntısını yaşayacak. Hakemin kararları galibiyeti etkiledi. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maçtan sonra zaten konuşmuş." yorumunda bulundu.

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