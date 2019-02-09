Eski hakem Ahmet Çakar: Alper Ulusoy eyyamın tarihini yazıyor
Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Kayserispor Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'a sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.09 Şubat 2019 Cumartesi 03:02
Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Ligi'n 21. hafta karşılaşmasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'un verdiği kararlar jakkında ser ifadelerde bulundu.
Ahmet Çakar Twitter hesavından yaptığı açıklamada, Kayserispor'un VAR'la iptal edilen golü için "Alper Ulusoy eyyamın tarihini yazıyor. Sırf Soldado'ya kırmızı verdiği için Kayserispor'un golünü iptal etti." dedi.
Soldado'ya kırmızı kart
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, rakip futbolcuya faul yaptı. Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken Soldado'nun kendisine küfür ettğini ifade ederek kırmızı kart göstermişti.
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