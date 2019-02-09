0553 313 94 23

Eski hakem Ahmet Çakar: Alper Ulusoy eyyamın tarihini yazıyor

Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Kayserispor Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'a sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 03:02
Eski hakem Ahmet Çakar: Alper Ulusoy eyyamın tarihini yazıyor

Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Ligi'n 21. hafta karşılaşmasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'un verdiği kararlar jakkında ser ifadelerde bulundu.

Ahmet Çakar Twitter hesavından yaptığı açıklamada, Kayserispor'un VAR'la iptal edilen golü için "Alper Ulusoy eyyamın tarihini yazıyor. Sırf Soldado'ya kırmızı verdiği için Kayserispor'un golünü iptal etti." dedi.

Soldado'ya kırmızı kart

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, rakip futbolcuya faul yaptı. Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken Soldado'nun kendisine küfür ettğini ifade ederek kırmızı kart göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 03:02
  1. Ahmet Çakar
  2. Fenerbahçe
  3. Kayserispor
  4. Süper Lig
  5. Alper Ulusoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin ABD'nin Polonya'da düzenleyeceği zirveye katılmayacak
    1. Filistin ABD'nin Polonya'da..
    2. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    3. Serdar Ali Çelikler'den flaş yorum:..
    4. Eski hakem Ahmet Çakar: Alper Ulusoy..
    5. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    6. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy:..
    7. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Kayserispor'un..
    8. Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü..
    9. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    10. Nadir görülen hastalıklar için Meclis..
    11. GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla..
    12. Bağdadi'ye darbe girişimi! Öldürüldüler
    13. YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki..
    14. Kartal'da çöken bina
    15. Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine..
    16. ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini..
    17. ABD, 20 Temmuz'a kadar Afganistan'da..
    18. "Bugün Arakanlı Müslümanlara..
    19. Ahıskalı Türklerinin 74 yıldır hak..
    20. Çöken binanın yanındaki binada kayma..
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"