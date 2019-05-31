Eski güreşçi kaymakam yeni pehlivanlar yetiştiriyor





SİVAS (AA) - NUSRET SARIBEK - Sivas'ın Gemerek ilçesinde atıl haldeki spor salonunu tefriş ettirip, ayakkabı ve eşofman temin ettiği çocuklara güreş eğitimi verilmesini sağlayan eski güreşçi Kaymakam Cengiz Nayman, "pehlivanlar diyarı"ndan yeni şampiyonlar çıkarmak istiyor.

İlkokul birinci sınıfta başladığı güreşi lise eğitimini tamamlayana kadar devam ettiren Nayman, çeşitli şampiyonalarda çok sayıda madalya kazandı.

Üniversite eğitimine başlamasının ardından güreşi bırakan ancak bu spordan uzaklaşmayan Nayman, görev yaptığı Zara ilçesinin ardından Gemerek'te yeni pehlivanlar yetiştirmek için kolları sıvadı.

İlk olarak ilçedeki atıl haldeki spor salonunu tefriş ettiren Nayman, güreş eğitimi almak isteyen 50 sporcuya eşofman ve ayakkabı temin edilmesini sağladı.

Güreş antrenörü Furkan Sezer Dağtekin nezaretinde çalışmalara başlayan geleceğin güreşçilerinin antrenmanlarını sık sık ziyaret eden Nayman, sporculara güreş teknikleri hakkında bilgiler veriyor, tecrübelerini de aktarıyor. Güreş aşığı Nayman, "Pehlivanlar diyarı" Sivas'tan Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül gibi yeni şampiyonlar yetişmesini hedefliyor.

Nayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'tan güreşe damga vuran çok sayıda ismin çıktığını belirtti.

Gemerek'te de güreş sporunun canlandırılması ve Sivas Valiliğinin himayelerinde yürütülen "Spor Sivas" adlı projeye destek amacıyla güreş takımı kurduklarını dile getiren Nayman, "Ben de bu çocuklarımızın yaşlarında güreş sporuna başladım. Liseyi bitirene kadar çeşitli ağırlıklarda madalyalar kazandım. Çocuklarımızın arkadaşlıklarının pekişmesi ve kötü alışkanlıklardan uzan durmaları amacıyla takımı oluşturduk." dedi.

Sadece spor salonunu teşrif ederek güreşçi yetiştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Nayman, eşofman ve ayakkabılarını temin ettikleri çocukların gözlerinin parladığını ve çok sevindiğini aktardı.

Nayman, güreşin çok az para harcanarak başarı sağlanan bir branş olduğuna dikkati çekerek, "Zara'da 3 aylık vekalet dönemimde yaptığımız çalışmalarla bugün bir dünya üçüncümüz bir Avrupa şampiyonumuz bulunmaktadır. Gemerek'te de aynı başarıyı 1-1,5 yılda sağlayacağımıza eminim. Bakanlığımızın, hayırseverlerimizin, güreşe gönül vermiş herkesin desteklerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.





- "Güreş bu memleketin geninde var"





İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Menderes Soytürk de "Sayın Kaymakamımızın desteğiyle güreşin ilçemizdeki gelişimine büyük önem gösteriyoruz. Burada Hamza Yerlikaya'lar, Taha Akgül'ler gibi sporcuları örnek aldıklarını düşünüyorum. Güreş bu memleketin geninde var. İleride ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Sporculardan Samet İnceöz de Nayman'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.