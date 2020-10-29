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Aktüel Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin 17 yıllık hapis cezası onandı
Aktüel

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin 17 yıllık hapis cezası onandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:56:57 -
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin 17 yıllık hapis cezası onandı

SEUL (AA) - Güney Kore'de yüksek mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra 2019'da kefaletle serbest bırakılan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak hakkında verilen 17 yıllık hapis cezasını onadı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de 2008-2013 yıllarında devlet başkanlığı yapan Lee'ye verilen 17 yıl hapis cezası kesinleşti.

Mahkeme, eski devlet başkanı hakkında verilen 17 yıl hapis cezasıyla birlikte Lee hakkında verilen 10,9 milyon dolarlık para cezası hükmünü de onayladı.

Lee, 2018'de aldığı 15 yıllık hapis cezasının azaltılması için temyize gitmesinin ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güney Kore'de, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 2018'de tutuklanan ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak geçen yıl kefaletle serbest bırakılmıştı. Lee, daha sonra kararı temyize götürmüştü.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülmüştü.

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