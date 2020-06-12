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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyede

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:55:00 -
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ adliyede

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Detaylar birazdan

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