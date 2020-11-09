Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber hakkındaki FETÖ davası

ANKARA (AA) - Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Aydın Karapınar'a, "Büyükberber'in FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilip bilmediği" soruldu.

Karapınar, Büyükberber ile aynı dönemde Gazi Üniversitesi rektörlüğü için aday olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"2011-2012'de bu yapı FETÖ olarak adlandırılmıyordu. O yüzden herkes, o gruptan olduğunu açıklayabiliyordu. Gazi Üniversitesi rektörlüğüne bir anda aday olmak mümkün değil. Üniversite tarafından tanınmak gerekiyor. Süleyman Büyükberber'in ilk altıya bile girmesi mümkün değildi. O dönemde yüzde yüz rektör olacağı düşünülen bir kişi onun lehine adaylıktan çekildi. Kendisiyle o dönemde bir kez görüştük. Bana 'Sen necisin?' dedi. Bu soruyu kaba buldum ama milliyetçi ve muhafazakar olduğumu söyledim. Ben de ona sordum. 'Ben on yıl önce bunların içindeydim. Ama artık parama bakıyorum.' dedi. Sonra seçimlerde beşinci çıkmasına rağmen kendisi rektör olarak atandı."

Karapınar, rektörlük seçimi döneminde bir hemşehrisinin kendisine ziyarette bulunduğunu ve Büyükberber'in rektör olarak atanacağını söylediğini anlatarak, bu kişinin, kendisine "Rektörlük için çok gayret göstermeye gerek yok." dediğini aktardı.

Karapınar, soru üzerine Büyükberber'in "FETÖ sohbetlerine katıldığına" ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Turgay Tekinay ise Büyükberber'in FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı konusunda hiçbir bilgisi bulunmadığını kaydetti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.