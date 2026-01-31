  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emeklilerin merakla beklediği tarih duyurulmuştu... SGK'dan da açıklama geldi! Ve beklenen imzayı atıyor: İmparator Fatih Terim geri dönüyor, işte yeni adresi… Türkiye internet başından kalkmıyor: İşte en çok aratılan kelime! CHP hayvanlarda bile ayrım yapıyor: CHP’lilerin hayvanseverliği sözde kaldı Uzmanlardan kritik uyarı! 6 Şubat'ta kırılmayan 6 fay yeni depremler üretebilir Neler olmuş neler meğer! Osimhen transferinde sürpriz detay! Gerçek çok başka Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları
AA Giriş Tarihi:

Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

İspanya'da kaybolduktan aylar sonra Fransa'da bulunan ev kedisinden, Kanada'da açılan "başarısızlık müzesinde" sergilenen reddedilmiş iş başvuruları ve başarısız ilişkilere kadar ocakta birçok tuhaf olay basına yansıdı. İşte detaylar..

#1
Foto - Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan bazen de güldüren sıra dışı ve "tuhaf" olaylar yaşanıyor. Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde ocak ayında kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

#2
Foto - Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Başarısız deneyimler, sergide ziyaretçilerle buluştu Kanada'nın Vancouver kentinde, "Kişisel Başarısızlık Müzesi" adıyla sergi açıldı. Reddedilen iş başvuruları, bozuk eşyalar, mutsuz sonla biten ilişkiler dahil çeşitli "başarısızlıkları" simgeleyen nesneler, yanlarında kısa hikayeleriyle ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Sergiyi düzenleyen Eyvan Collins, sona eren bir romantik ilişkiden aldığı ilhamla başlattığı etkinlik aracılığıyla insanlara başarısızlıklar konusunda yeni bakış açıları kazandırmayı amaçladığını söyledi. "Kişisel Başarısızlık Müzesi" değişik konseptiyle dikkatleri üzerine çekti.

#3
Foto - Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Kaçak emu kuşu, tren seferlerinde aksamaya yol açtı İngiltere'nin East Yorkshire bölgesinde demir yolu hattına giren emu kuşu, tren seferlerinin kısa süreli askıya alınmasına neden oldu. Kuşun rayların yanında durduğunu fark eden makinist, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, olay yerine gelen ekiplerin emu kuşunu güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdığını belirtti. Kaçak kuş, olayın ardından sahibine teslim edilirken askıya alınan tren seferleri de yaklaşık iki saatin ardından yeniden başlatıldı.

#4
Foto - Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Japonya'da korsan yayın ve sahte ürünlerin zararı 67 milyar doları buldu Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, telif ihlallerinin Japon içerik endüstrisi için giderek büyüyen bir sorun haline geldiği belirtildi. Açıklamada, ülkede anime, oyun ve diğer dijital içeriklere yönelik çevrim içi korsan yayınlar ile sahte ürünlerin yol açtığı ekonomik kaybın, 2025'te 67 milyar dolar olduğu kaydedildi. Zararın 36,7 milyar dolar ile 2022'nin neredeyse üç katına yükseldiği belirtilen açıklamada, bu tutarın 16,8 milyar dolar basılı yayımlara, 14,8 milyar dolar video içeriklerine, 3,2 milyar dolar oyunlara ve 1,9 milyar dolar müzik içeriklerine ait olduğu aktarıldı. Açıklamada, lisanslı ürünlere yönelik araştırma kapsamında da sahte figür ya da koleksiyon kartları gibi ürünlerin yol açtığı kaybın 30,3 milyar dolar olarak hesaplandığı ve özellikle "Demon Slayer" gibi popüler animelerin yurt dışında yoğun şekilde yasa dışı olarak paylaşılmasının, telif haklarının korunmasını daha önemli mesele haline getirdiği ifade edildi.

#5
Foto - Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Çevre aktivisti, 3 gün boyunca ağaca sarılarak rekor kırdı Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni, 3 gün boyunca bir ağaca sarılarak Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti. Guinness Dünya Rekorları, Muthoni'nin başarısını "Kenyalı tutkulu bir çevre aktivisti, üç gün boyunca bir ağaca sarılmak suretiyle Dünya'yı koruma konusunda güçlü bir mesaj verdi." şeklinde tanımladı. Bu rekor son olarak 2024'te Ugandalı Faith Patricia Ariokot tarafından 16 saat 6 saniye ile kırılmıştı.

#6
Foto - Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Kayıp kedi, ülke sınırını aştı İspanya'da bir benzin istasyonunda durdukları sırada sahiplerinin karavanındaki açık pencereden kaçan Filou adlı kedi, kayıplara karıştı. Olaydan yaklaşık 5 ay sonra Fransa'daki evinin yakınlarında zayıf ve hasta halde bulunan kedi, tedavi için veterinere götürüldü. Çipine bakıldıktan sonra sahibine ulaştırılan kedinin Fransa'ya nasıl döndüğü belirsizliğini korurken yaklaşık 250 kilometrelik yolu tek başına katetmiş olabileceği de değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

PKK destekçisi avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı...
Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!
Gündem

Rudaw'ın kirli oyunu elinde patladı: Kürt teyze Türk askerine kalkan oldu!

PKK / YPG terör örgütünün yayın organı gibi hareket eden Rudaw, Kuzey Irak'ta Türk askerini kötülemek için mikrofon uzattığı Kürt kökenli te..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Yeni Kapasite Tahsisi Bakan Bayraktar Açıkladı: Öz Tüketim Amaçlı 3 Bin 500 Megavatlık Kapasite Tahsis Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da öz tüketim amacıyla elektrik üretimi için 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite t..
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Yıllardır emekli üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan CHP, ikiyüzlü siyasetinde zirve yaptı. En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıka..
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi...
Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı
Yerel

Bursa trafiğinde film sahnelerini aratmayan anlar! Araçların arasından uçan tekmeyle fırladı

Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde sürücüler arasında çıkan tartışma, akılalmaz bir şiddet olayına sahne oldu. Henüz belirlenemeyen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23