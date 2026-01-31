Dünyada neler oldu? Ayın en sıra dışı ve tuhaf olayları

Japonya'da korsan yayın ve sahte ürünlerin zararı 67 milyar doları buldu Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, telif ihlallerinin Japon içerik endüstrisi için giderek büyüyen bir sorun haline geldiği belirtildi. Açıklamada, ülkede anime, oyun ve diğer dijital içeriklere yönelik çevrim içi korsan yayınlar ile sahte ürünlerin yol açtığı ekonomik kaybın, 2025'te 67 milyar dolar olduğu kaydedildi. Zararın 36,7 milyar dolar ile 2022'nin neredeyse üç katına yükseldiği belirtilen açıklamada, bu tutarın 16,8 milyar dolar basılı yayımlara, 14,8 milyar dolar video içeriklerine, 3,2 milyar dolar oyunlara ve 1,9 milyar dolar müzik içeriklerine ait olduğu aktarıldı. Açıklamada, lisanslı ürünlere yönelik araştırma kapsamında da sahte figür ya da koleksiyon kartları gibi ürünlerin yol açtığı kaybın 30,3 milyar dolar olarak hesaplandığı ve özellikle "Demon Slayer" gibi popüler animelerin yurt dışında yoğun şekilde yasa dışı olarak paylaşılmasının, telif haklarının korunmasını daha önemli mesele haline getirdiği ifade edildi.