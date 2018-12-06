Eski futbolcular, spor tesisi açılışında buluştu

İZMİR (AA) - İzmir'de yapımı tamamlanan spor tesisi, eski futbolcuların yaptığı dostluk maçıyla hizmete açıldı.

Buca Belediyesi tarafından yaptırılan ve amatör kulüpler tarafından kullanılacak tesisin açılışında "Ünlüler" ve "Bucalı Efsaneler" takımları karşı karşıya geldi.

"Ünlüler" takımında eski futbolculardan Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Ahmet Dursun, Serdar Kulbilge, Semih Şentürk, Faruk Atalay, Hayati Köse, Volkan Arslan, Hasan Kabze, Ömer Erdoğan, Emre Aşık, Mehmet Yılmaz, Hayrettin Demirbaş yer aldı.

Bir dönem Bucaspor'da forma giyen eski futbolculardan oluşan "Bucalı Efsaneler" takımında ise Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak, Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül, Cumhur Kaçar, İbrahim Çetin ve Yasin Avcı forma giydi.

Karşılaşmayı "Ünlüler" takımı, 4-2 kazandı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, açılışta yaptığı konuşmada, ilçedeki çocukları sporla tanıştırma adına yola çıktıklarını ve 48 bin 700 çocuğu sporla tanıştırdıklarını söyledi.

Amatör kulüplere desteklerini sürdürdüklerini anlatan Piriştina, "11 ay önce temelini attığımız tesisi açmak nasip oldu. İzmir'de sporun, amatör sporun kalbi bundan sonra bu tesiste atacak." dedi.

Eski milli futbolculardan Ümit Karan da tesisi çok beğendiğini ifade ederek, ülke genelinde bu tür tesislere ihtiyaç duyulduğunu ve sayılarının arttırılması gerektiğini kaydetti.

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı ise açılışın çok güzel bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımlar, bu katkılar gençlerimizin geleceği, futbolun geleceği için çok önemli, umarım devam eder." diye konuştu.









