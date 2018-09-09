Eski Fenerbahçeli Baroni'den şaşırtan karar!

KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilovaspor, Brezilyalı yıldız futbolcu Cristian Baroni'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. KKTC futbolunu, tanınmış yıldızları getirerek duyurma amacında bulunan Merit Alsancak Yeşilovaspor Başkanı Redif Nurel'in son transferi Cristian Baroni oldu.

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de aralıksız 5 sezon forma giyen 35 yaşındaki Baroni, daha sonra ülkesine dönerek sırasıyla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formaları giydi. Baroni'nin son durağı ise KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor oldu.

(Beinsports)