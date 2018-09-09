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Eski Fenerbahçeli Baroni'den şaşırtan karar!

2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni'nin, sürpriz bir imza atarak kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdüreceği bildirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 12:07
Eski Fenerbahçeli Baroni'den şaşırtan karar!

KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilovaspor, Brezilyalı yıldız futbolcu Cristian Baroni'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. KKTC futbolunu, tanınmış yıldızları getirerek duyurma amacında bulunan Merit Alsancak Yeşilovaspor Başkanı Redif Nurel'in son transferi Cristian Baroni oldu.

2009 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de aralıksız 5 sezon forma giyen 35 yaşındaki Baroni, daha sonra ülkesine dönerek sırasıyla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formaları giydi. Baroni'nin son durağı ise KKTC takımlarından Merit Alsancak Yeşilova Spor oldu.

(Beinsports)

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:07
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