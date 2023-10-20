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Aktüel Eski eşini 14 yerinden, onun sevgilisini ise 8 yerinden bıçakladı
Aktüel

Eski eşini 14 yerinden, onun sevgilisini ise 8 yerinden bıçakladı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:40:00 -
Eski eşini 14 yerinden, onun sevgilisini ise 8 yerinden bıçakladı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Bilgehan G. (41), 4 gün önce boşandığı eski eşi Kübra K.'yı (25) 14 yerinden; ilişkisi olduğu iddia edilen Osman B.Y.'yi (20) ise 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Bilgehan G. (41), 4 gün önce boşandığı eski eşi Kübra K.'yı (25) 14 yerinden; ilişkisi olduğu iddia edilen Osman B.Y.'yi (20) ise 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bilgehan G. daha sonra aynı bıçakla kendini de yaraladı. Osman B.Y.'nin, boşanan çiftin çocuklarının bakıcısı oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Bilgehan G. ve Kübra K.'nın 3 yıllık evliliği 16 Ekim günü bitti. Ayrıldığı eşinin çocuklarının bakıcısı olan kadının oğlu Osman B. Y. İle ilişkisi olduğunu öğrenen Bilgehan G., yanına bıçak alarak eski eşinin Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evine gitti. Tartıştığı eski eşini 14 yerinden bıçakladı. Öfkeli eski eş bu sefer de karşı apartmanda oturan çocuklarının bakıcısının evine giderek Osman B. Y.'yi 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Sinir krizi geçiren Bilgehan G., elindeki bıçakla kendisini de yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kübra K. ve Osman B.Y. ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Bilgehan G., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerine 500 metre mesafede yaralı halde bulundu. Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisi yapılan Bilgehan G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altındaki eski eşi Kübra K. ile ilişkisi olduğu iddia edilen Osman B. Y.'nin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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