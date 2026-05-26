Eski eşine dehşeti yaşattı! Evini ateşe verdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eski eşinin yaşadığı daireye benzin dolu şişe atarak yangın çıkardı. Patlamanın da meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, evde hasar oluştu ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa’da gece yarısı yaşanan olay, mahallede büyük paniğe yol açtı. İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde bir kişi, eski eşinin oturduğu daireyi hedef aldı. İddiaya göre şüpheli, yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek evin mutfak camından içeri attı.
Olay, saat 00.30 sıralarında 1’inci Cumhuriyet Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G., eski eşi Mukaddes U.’nun yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra yanında getirdiği yanıcı maddeyi ateşe veren şüpheli, camı kırarak şişeyi mutfaktan içeri fırlattıktan sonra hızla uzaklaştı.
Beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra olay yerinden kaçtı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, olay sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.