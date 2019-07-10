Eski doktordan büyük hamle! Burak Yılmaz ve Beşiktaş son anda kurtuldu

Beşiktaş’ta kulüpten ayrılan ancak dışarıdan destekte bulunan eski kulüp doktoru Sarper Çetinkaya’nın uyarısı hem Burak Yılmaz’ı hem de Beşiktaş’ı büyük bir dertten kurtardı.

Ayağındaki kemik ödeminin geçmesi beklenen ve bir hafta dinlendirilen Burak, Beşiktaş’ın eski doktoru Sarper Çetinkaya’dan gelen uyarı üzerine ameliyata alındı. Bu müdahale ile stres kırığının önüne geçilirken, golcünün de sezonu kurtulmuş oldu.

Bir ay dinlenmesi halinde kemik ödeminin önüne geçme ihtimali yerine işin sağlama alınmasını isteyen yönetim, küçük bir operasyonla birçok belayı da savmış oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, sağlık heyeti ve Burak Yılmaz’ın ortak kararıyla ameliyatın yapıldığı öğrenilirken, aksi durumda Burak Yılmaz’ın yarım sezonu kaybedebileceği ortaya çıktı. Böyle bir durumda ise yönetim hem Burak Yılmaz’a yıllık ücretini ödeyecek hem de yeni bir santrfor transferi için kesenin ağzını açmak zorunda kalacaktı.

“Kırılmasın diye vidaladık”

Futbolcuların birçoğunda yüklenmeden dolayı 5. tarak kemiğinde stres kırığı oluşabileceğini dile getiren Çetinkaya, “İşimizi garantiye aldık ve kırılmasın diye vidaladık. Dinlenerek de sahalara dönebilirdi ama korkulu rüya görmemek için bunu yaptık” dedi.

Bu karar neticesinde ameliyat olan Burak Yılmaz’ın Avusturya kampına götürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde salonda çalışmalara başlayacak olan Burak Yılmaz ikinci kamp döneminde ise saha çalışmalarına başlayacak.