Eski danışmanından zehir zemberek sözler: Ahmet Davutoğlu AK Parti'yi beğenmiyor olsa...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, yeni parti hazırlığıyla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Atılgan Bayar, "Sürekli parti kurmaktan vazgeçildi lafı yayılıyor, hatta az önce yine karşıma çıktı. İnsanları bıktırmak için yalan haber servis ediyorlar" paylaşımını alıntılayarak "Sayın Davutoğlu zaten AK Parti'nin üyesi, kendisini destekleyenlerin AK Parti'ye üye olması gerekir. Zira kendisi AK Parti üyesi. AK Parti'yi beğenmiyor olsa, AK Parti üyeliğini sürdürmez değil mi?" dedi.

"Siyasal etkinliğini sıfırlayan..."

Bayar, Davutoğlu'nun çok geç kalmış olabileceğini söyleyerek, "Sayın Davutoğlu’nun kalan siyasal etkinliğini sıfırlayan bir strateji yürüttüğünü düşünüyorum. Değiştirmek için de çok geç kalmış olabilir" ifadelerini kullandı.