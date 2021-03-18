Eski danışmanı sürpriz iddiayı duyurdu! Abdullah Gül kararını resmen verdi

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Abdullah Gül hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme getirdi.

Abdullah Gül’ün son gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ettiğini iddia eden Ahmet Takan, "Gül’ün bu feragati, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın ortak adayı olması için yaptığı söyleniyor…" ifadelerini kullandı.

İşte, Ahmet Takan'ın o yazısı:

"Cumhurbaşkanlığı adayları ile ilgilide neşeli papatya fallarına şahit oluyorum. Bugünlerde Ankara kulislerinde ilginç bir söylenti dolaşıyor. Güya, Abdullah Gül’ün son gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ettiğini yakın çevresine söylediği iddia ediliyor. Ve daha da ilginci, Gül’ün bu feragati, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın ortak adayı olması için yaptığı söyleniyor…"