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Eski Cumhurbaşkanı Zeydel Abidin hayatını kaybetti

Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, 83 yaşında hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:38
Eski Cumhurbaşkanı Zeydel Abidin hayatını kaybetti

Ülkede yayın yapan Mosaique radyosu ve Achourouk gazetesinin son dakika haberine göre, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

3 Eylül 1936 tarihinde dünyaya gelen Zeynel Abidin, 1987-2011 yılları arasında Tunus devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

Tunus'lu siyasetçi, uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyordu.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:38
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