Eski Cumhurbaşkanı Zeydel Abidin hayatını kaybetti
Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, 83 yaşında hayatını kaybetti.19 Eylül 2019 Perşembe 17:38
Ülkede yayın yapan Mosaique radyosu ve Achourouk gazetesinin son dakika haberine göre, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
3 Eylül 1936 tarihinde dünyaya gelen Zeynel Abidin, 1987-2011 yılları arasında Tunus devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.
Tunus'lu siyasetçi, uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyordu.
Kaynak: Haber7
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