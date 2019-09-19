Eski Cumhurbaşkanı Zeydel Abidin hayatını kaybetti Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkede yayın yapan Mosaique radyosu ve Achourouk gazetesinin son dakika haberine göre, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. 3 Eylül 1936 tarihinde dünyaya gelen Zeynel Abidin, 1987-2011 yılları arasında Tunus devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. Tunus'lu siyasetçi, uzun zamandır sağlık problemleri yaşıyordu. Kaynak: Haber7

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.