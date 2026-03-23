Eski CHP'li vekilden Özgür Özel’e şok suçlama! “FETÖ’cülerle görüşüp cumhurbaşkanı olmak istiyor”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kendi memleketinden dikkat çeken suçlama geldi. Eski CHP Manisa Milletvekili ve emekli asker Tevfik Diker, Özel'in FETÖ'cülerle görüştüğünü ve cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. Diker aynı zamanda Manisa teşkilatındaki CHP'lilerin durumdan haberdar olduklarını belirtti.
Akit’e açıklama yapan eski Manisa milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği kurucusu Tevfik Diker, Özel’in siyasi hedeflerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Aynı zamanda emekli asker olan Diker, Özgür Özel’in FETÖ iltisaklı isimlerle görüştüğünü söyledi. Diker, "FETÖ iltisaklı, özellikle Bülent Arınç ile özel görüşmeler yaparak ve Bülent Arınç'ın kahramanı olarak cumhurbaşkanı olmak istiyor" dedi.
Bu ilişkiler üzerinden Cumhurbaşkanlığı hedefi kurulduğunu savunan Diker, “Manisalı CHP’liler bu sürecin farkında” ifadelerini kullandı.
Aynı şehirden gelen bir isim olarak konuşan Diker’in çıkışı, CHP içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Özel’in siyasi yol haritasına yönelik eleştirilerin giderek arttığı görülüyor.
Diker, açıklamasını bir atasözüyle noktaladı: “Evdeki hesap çarşıya uymaz.”
