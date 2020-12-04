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Aktüel Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında hapis istemi
Aktüel

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli G.Ö.A'nın 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:46:40 -
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında hapis istemi

İSTANBUL (AA) - Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında, 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 12 Mart'ta müşteki D.A. ile şüpheli G.Ö.A'nın Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve konuştukları anlatıldı.

Müşteki ile şüphelinin daha sonra araca bindikleri kaydedilen iddianamede, şüpheli G.Ö.A'nın müşteki D.A'ya rızası dışında sarılıp öptüğü, müştekinin de bu sırada şüpheliyi eliyle ittiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli G.Ö.A'nın daha sonra gitmek istemesi üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verilerek, "bir siyasi partinin gençlik kolları başkanı olarak seçildiğini, müştekiyi de parti gençlik kolu üyesi olması nedeniyle tanıdığını, D.A'nın 15 Mart'ta yapılacak olan il gençlik kongresi ile ilgili talepleri olduğunu, bu talepleri kabul etmeyeceğini söylemesi üzerine sinirlendiğini, aracı ile Dudullu tepesine gittiklerini, araç içinde cinsel saldırıda bulunmadığını, bu şekilde asılsız suçlamalar nedeniyle başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldığını" savunduğu belirtildi.

G.Ö.A'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedilen iddianamede, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli G.Ö.A. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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