  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı:
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:22:05 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı:

ANKARA (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Karar TV YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "CHP'nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi 'sadece o değil' diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bu konudaki değerlendirmelerini önümüzdeki günlerde yapacağını aktaran İnce, "Ancak CHP'nin Genel Başkanı'nın yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyurun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun." değerlendirmesini yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'
Dünya

Market çalışanının istifası sosyal medyayı salladı! 'Hepiniz sapıksınız'

ABD'de bir market zincirinde çalışan bir kadının sosyal medya hesabından yayınladığı istifa görüntüleri milyonlarca kez izlendi...
ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu
Dünya

ABD seçimlerinde merak edilen isim olan İlham Omar'ın akıbeti belli oldu

ABD seçimlerinde akıbeti merak edilen Somali kökenli başörtülü İlhan Omar, Minnesota eyaletinden ABD Temsilciler Meclisine yeniden seçildi...
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Trump mı, Biden mi?' sorusuna cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de mevcut başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimini değerl..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay