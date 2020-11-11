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Aktüel Eski CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında iddianame hazırlandı
Aktüel

Eski CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında iddianame hazırlandı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi "küfürlü paylaşım" yapan İlayda Kılınç hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:26:11 -
Eski CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında iddianame hazırlandı

ISPARTA (AA) - YALÇIN ÇELEN - Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi "küfürlü paylaşım" yapan eski CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi yaptığı "küfürlü paylaşım" nedeniyle CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden alınan ve disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Kılınç hakkında, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kılınç'ın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede sanığın kamu haklarından yoksun bırakılması istendi.

- İddianamenin ayrıntıları

İddianamede ifadesine yer verilen Kılınç, paylaşımı maç öncesi bir anlık duygu durumu içinde ve bireysel olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

Kılınç, 5 dakika sonra pişman olunca paylaşımını kaldırdığını ayrıca özür dileğini içeren bir video paylaştığını ifade etti.

İddianamede, davanın açılma gerekçelerine dair ayrıntılara da yer verildi.

İddianamede, Kılınç'ın paylaşımındaki ibarelerin Trabzon kentine yönelik hakaretler içerdiği kaydedildi.

Deliller doğrultusunda kamu davası açma gerekliliğinin oluştuğu vurgulanan iddianamede, "Trabzon kentine yönelik hakaret ve aşağılama eyleminin kentte yerleşik bulunan tüm kişilere gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Suçu oluşturan sözlerin vahameti, suçun nitelik olarak çok ve belirsiz sayıda yurttaşı mağdur durumda bırakması ve kamu yararının suçun meydana getirdiği sosyolojik etkiyle birlikte kamu davası açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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