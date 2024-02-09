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Gündem Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi
Gündem

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:42:00 -
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, avukatı aracılığıyla başsavcılığa başvurarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOKUNULMAZLIĞI KALKMIŞTI

Bilal Erdoğan, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

TARAFLAR UZLAŞMADI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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