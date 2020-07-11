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Aktüel

Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-11 16:10:17 -
Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, Bodrum'da hayatını kaybetti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize giren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, denizde yüzerken fenalaşmasının ardından yaşamını yitirdi.

Geriş Mahallesi Semerkant Sitesi Sahili'nde denize giren Taşdelen, (71) denizde yüzerken fenalaştı. Çevredekilerin yardımıyla kıyaya çıkarıldığı öğrenilen Taşdelen'e, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Taşdelen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de babası olan Taşdelen'in şeker, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan babasının ölüm haberini alan Taşdelen de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Alper Taşdelen, hastanede kendisini yalnız bırakmayan siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişinin taziyelerini kabul etti.


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