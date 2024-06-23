Eski Brexit başmüzakerecisinden Fransa’ya ‘Frexit’ uyarısı: Macron kumarı felaket olur! Büyük tehlike

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından erken seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a çok net uyarı geldi. Fransa’nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada Macron’un kendisini dinlemediğini söyledi. Seçimlerin feshinin Fransa’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması ile sonuçlanabileceğini söyleyen Barnier, “İngiltere’de neler olduğuna bir bakın” dedi. Öte yandan Fransa'da seçim öncesi yapılan son anketler, erken genel seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi liderliğindeki koalisyonun alacağını gösteriyor.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un aldığı erken seçim kararı büyük bir kumar olarak yorumlanırken hem Fransa'dan hem de diğer ülkelerden tepki yağdı.

MACRON'A "FREXIT" UYARISI

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

"İNGİLTERE'DE NELER OLDUĞUNA BİR BAKIN"

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Barnier Macron'un en büyük rakiplerinden Le Pen'in İngiliz seçmenleri Avrupa'nın köleliğinden kurtuldukları için övdüğünü hatırlattı ve "Sanırım Le Pen halen aynı fikirde. Benim cevabım ise Brexit'ten bu yana İngiltere'de neler olduğuna bir bakın demek olacaktır." şeklinde konuştu.

SARKOZY DE KARŞI ÇIKTI

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise Avupa Parlamentosu seçimlerinden sonra Macron'un erken seçim kararını eleştirmiş ve aşırı sağcı kesimi güçlendirme tehdidi taşıdığına dikkat çekerken ve Fransa'yı kaosa sürükleyebileceğini belirtmişti.

MEMLEKETİNDEN DE OY ALAMIYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre Macron'un partisinin Fransız seçmenin yalnızca yüzde 20'sinin desteğini alabileceği iddia ediliyor.

Anketlere göre Macron, gençliğini geçirdiği Amiens şehrinden bile oy alamayacak. 30 Haziran'da düzenlenecek olan seçimlerde bölge vatandaşının Marine Le Pen'in aşırı sağ partisi Ulusal Miting'i (RN) tercih edeceği belirtiliyor.

ANKETLER 'LE PEN' DİYOR

Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketler, seçimlerin 30 Haziran'da yapılacak ilk turunda RN partisinin yüzde 31,5 ile ilk sırada çıkacağını, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesinin ise yüzde 29,5 ile ikinci sırada yer alacağını gösterdi.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ise yüzde 19,5 oyla üçüncü sıraya gerileyecek.

Odoxa anketine göre, RN koalisyonunun yüzde 33, Halk Cephesinin yüzde 28 ve iktidar kanadının yüzde 19 oy oranıyla sıralanacağı tahmin edilirken, Opinionway-Vae Solis tarafından yapılan ankete göre ise RN koalisyonu yüzde 35, Halk Cephesi yüzde 28 ve iktidarın kurduğu ittifak yüzde 22 oy alacak.