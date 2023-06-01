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Gündem Eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın FETÖ davasında karar
Gündem

Eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın FETÖ davasında karar

Yeniakit Publisher
2023-06-01 14:25:00 -
Eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın FETÖ davasında karar

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Boydak Holding yöneticisi Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'a, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Aliye Boydak katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, 4 tanığın dinlendiğini, bu kişilerin, müvekkilinin "mütevelli ablalar sorumlusu", "il ablası" ve "eyalet ablası"na bağlı olduğu, örgüte destek amaçlı Bank Asya'ya para yatırdığı iddiasında bulunduğunu belirterek, bu iddiaların doğru olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aliye Boydak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi, daha sonra yarı oranında artırıma giderek cezayı 9 yıla çıkardı. Takdir indirimi uygulayan heyet, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışı yasağı ile mevcut durumunun devamına hükmetti.

Olay

FETÖ soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aliye Boydak, 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtiraz sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından sanık avukatları dosyayı Yargıtay'a taşımıştı.

Sanık avukatlarının karara itirazını değerlendiren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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