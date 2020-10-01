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Aktüel Eski Belçika Kralı'nın gayrimeşru kızı artık resmen prenses
Aktüel

Eski Belçika Kralı'nın gayrimeşru kızı artık resmen prenses

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:55:15 -
Eski Belçika Kralı'nın gayrimeşru kızı artık resmen prenses

BRÜKSEL (AA) - Belçika Temyiz Mahkemesi, ülkenin eski Kralı 2'inci Albert'in gayrimeşru kızı Delphine Boel'in resmen prenses olarak tanınmasına karar verdi.

Yıllardır devam eden yargı süreci tamamlandı. Babasının eski Kral 2. Albert olduğunu kanıtlayan Delphine Boel, mahkemenin kararıyla bundan böyle kraliyet ailesinin mensubu ve prenses olarak tanınacak. Boel'in kızı ve oğlu da Belçika prensi ve prensesi olarak anılacak.

Boel, eski kralın, babası olduğu iddiasıyla mahkemeye gitmişti. Dava sürecinde DNA testi yapılmasıyla ocak ayında kralın Boel'in babası olduğu kanıtlanmıştı. Eski Kral 2. Albert de DNA testi sonucunda uzun süre reddettiği Boel'in biyolojik babası olduğunu kabul etmişti.

Delphine Boel bununla yetinmemiş, 2. Albert'in diğer çocuklarıyla aynı muameleyi görmek istediğini belirterek, prenses olarak tanınmak amacıyla temyiz mahkemesine gitmişti.

Boel, artık 2. Albert'in oğlu şimdiki Belçika Kralı Philippe ile Prenses Astrid ve Prens Laurent gibi kraliyet unvanı taşıyacak, ayrıca babasının soyadı olan Saxe-Coburg'u ismine ekleyebilecek.

Kral 2. Albert, 2013'te sağlık sebepleriyle tahtı oğlu Kral Philippe'e bırakmıştı.

Boel, 2. Albert'in kızı olduğunu ilk kez 2005'te bir röportajında söylemiş, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps da 2. Albert henüz prensken 1966 ile 1984 arasında ilişki yaşadıklarını açıklamıştı.


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