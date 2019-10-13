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Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71 bin 688 kez bağlanmış

FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker'in, kullanmadığını öne sürdüğü ByLock'a 71 bin 688 kez bağlandığı tespit edildi.

13 Ekim 2019 Pazar 11:31
Eski başsavcı inkar ettiği ByLock'a 71 bin 688 kez bağlanmış

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan eski Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker hakkındaki hükmün gerekçesinde, sanığın kullanmadığını öne sürdüğü örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 71 bin 688 kez bağlandığının tespit edildiği bildirildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Eylül 2019'da açıklanan gerekçeli kararda, örgütün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün emniyet mahrem yapılanması anlatıldı.

FETÖ'nün, teröristbaşı Fetullah Gülen tarafından kurulduğuna ve örgütün o günden beri emellerine ulaşmak için her türlü yolu "mübah" gördüğüne vurgu yapılan kararda, örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarına sızarak ülke yönetimini ele geçirmek olduğuna dikkati çekildi. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin FETÖ mensubu askerlerce bu kapsamda yapıldığı hatırlatıldı.

"Operasyonları örgüt ağzıyla eleştiriyordu"

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün örgüt yapısına ilişkin verilen bilginin ardından sanık Mustafa Peker'in eylemleri aktarıldı.

Buna göre Peker, bir dönem Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Daha sonra tenzili rütbe ile önce Ankara'ya ardından Zonguldak'a savcı olarak atandı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra örgüt irtibatı nedeniyle HSYK Genel Kurulunca 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edildi. Soruşturma kapsamında Peker'in evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

Gerekçeli kararda, Peker'in FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair tanık beyanlarına da yer verildi.

Kamuoyunda FETÖ tarafından "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk kumpas" olarak bilinen Şemdinli iddianamesini hazırlayan ve FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "Peker, Ankara savcısı iken 17-25 Aralık sonrası hakim savcılara yapılan operasyonları tam bir örgüt ağzıyla eleştiriyordu." ifadesine dikkati çekildi.

Başka bir soruşturma kapsamında dinlenen tanık M.T. de bir arkadaşından zabıt katipliği sınav sorularını aldığını, arkadaşının soruları eski başsavcı Peker'den alarak kendisine verdiğini söyledi.

Soruları kız arkadaşına verdiğini ve sınavı kazanmasını sağladığını aktaran M.T, "(Arkadaşım) Gaziantep Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Peker aracılığıyla sınavdan önce çıkacak sınav metinlerini bana verdi. Ben de kız arkadaşıma verdim ve sınavı kazandı. Sınavdan sonra da Peker mülakata giren kişilerle irtibat kurarak kız arkadaşımın mülakattan geçmesini sağladı. Y.E. Gaziantep Adliyesinde 2013'te zabıt katibi oldu." beyanında bulundu.

71 bin 688 kez ByLock'a bağlanmış

Gerekçeli kararda, dava dosyasındaki tespit ve tutanaklara göre Peker'in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ancak mahkemede programı kullanmadığını savunduğu ifade edildi. Peker'in ByLock kullanımına ilişkin ise şu tespite yer verildi:

"İletişimin tespiti bilgilerine göre sanığın kullandığı GSM hattından 35709105889475 IMEI numaralı cihaz ile ByLock sunucusunun hizmet verdiği IP adreslerinden olan 46.166.160.137 ve 46.166.164.177 (hedef IP) numaralı adrese 11 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlamak ve 17 Kasım 2014 tarihinde son bulacak şekilde 3 ay 6 gün süre ile toplam 71 bin 688 satır bağlandığı tespit edilmiştir."

Sanığın ByLock'taki kullanıcı adı ve şifresinin de yer aldığı gerekçeli kararda, "Sanığa ait nüfus kayıtlarından anlaşılacağı üzere sanığın kullanıcı adı ve şifresinde geçen isimlerin çocuklarının isimleri olduğu, şifresinde geçen 27 rakamının sanığın başsavcılık yaptığı Gaziantep plaka numarası olduğu, ayrıca yine kullanıcı adında geçen 51 rakamının ise sanığın memleketi Niğde'nin plakası olduğu görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Hüküm

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, ihraç kararı, HSK raporları ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında Peker'in FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu vurgulanan kararın devamında, Peker'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizildi.

Bu kapsamda eski savcı Peker'e 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:31
  1. Zonguldak
  2. Niğde
  3. Gaziantep
  4. Ankara
  5. Bylock
  6. FETÖ
  7. Fetullahçı Terör Örgütü
  8. Mustafa Peker

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