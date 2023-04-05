Eski başkandan şok sözler: 'Dolar çöküyor, ve yakında...'

Trump, "ABD kaos içinde... Ekonomimiz çöküyor, enflasyon kontrolden çıktı, Rusya Çin'e katıldı; Suudi Arabistan İran'a katıldı; Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore birlikte tehditkar ve yıkıcı bir koalisyon oluşturdu. Para birimimiz çöküyor ve yakında artık rezerv konumunu yitirecek. Bu da açıkçası 200 yıldaki en büyük yenilgimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz cehenneme doğru gidiyor" diyen Trump, Joe Biden yönetiminin dünyayı nükleer Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru sürüklemekte olduğu uyarısı yaptı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 'sus payı' ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara 'siyasi cadı avı' şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

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