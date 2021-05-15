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Sağlık Eski başbakandan ilginç sözler: Koronavirüsün de yaşama hakkı var
Sağlık

Eski başbakandan ilginç sözler: Koronavirüsün de yaşama hakkı var

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin eski başbakanı Trivendra Singh Rawat'tan ilginç bir çıkış geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 18:06:00 -
Eski başbakandan ilginç sözler: Koronavirüsün de yaşama hakkı var

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, koronavirüsün yaşama hakkı olan canlı bir organizma olduğunu söyledi.

Uttarakhand eyaletinin görevden alınan eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Felsefi açıdan bakılırsa, koronavirüs de canlı bir organizma. Bizler gibi onun da yaşamaya hakkı var" dedi.

Rawat, "Ancak insanlar kendimizin en zeki canlı olduğunu düşünüyoruz ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O da sürekli olarak kendini mutasyona uğratıyor" diyerek insanların koronavirüsten korunmak için ondan daha hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Hindistan'ın ikinci COVID-19 dalgasıyla savaştığı bir dönemde, koronavirüs hakkındaki olağandışı açıklamaları nedeniyle Rawat sosyal medyada alay konusu oldu.

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