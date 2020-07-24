  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Eski Başbakan Tansu Çiller'den Ayasofya Camii açıklaması

Ayasofya Camii'nin açılışına gelen Eski Başbakan Tansu Çiller, "Bugün tarihi bir gün aynı zamanda vuslat günü. On yıllarca değil böyle yüz yıllarca milletin adeta DNA'sına işlemiş büyük bir özlem vardı. Bugün bu özleme cevap verilebilmiştir. Bunu başaran bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutlamak istiyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenlere teker teker kutlamak isterim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:10:00 -
Eski Başbakan Tansu Çiller'den Ayasofya Camii açıklaması

Eski başbakan Tansu Çiller, 86 yıl aradan sonra kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışı için geldi. Cami önünde açıklama yapan Çiller, "Özlem günün heyecanın bugün kavuşma günüdür" dedi.

"Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir"

Eski başbakan Tansu Çiller, "Bugün tarihi bir gün aynı zamanda vuslat günü. On yıllarca değil böyle yüz yıllarca milletin adeta DNA’sına işlemiş büyük bir özlem vardı. Bugün bu özleme cevap verile bilmiştir. Bu heyecan bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Bu çok büyük dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Bunu başaran bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutlamak istiyorum.

Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenlere teker teker kutlamak isterim. Bu vesile ile bir şeyi daha işaret etmek gerek. Ayasofya aslında bir dünya mirası. Türkiye bu konuda her zaman hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bugün Ayasofya Camii’ne namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler ama son sözü daim milletimiz söyler. Milletimizde ne söylerse iyi söyler güzel söyler. Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Özlem günün heyecanın bugün kavuşma günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddette tümüyle karşıyım"

Kadına şiddet konusuna da değinen Çiller, "Kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın kadına kalkan eli tutarım, müsaade etmem. Ancak, bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonun da çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu doğruyla hakikatle örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler herkesin de bir hesabı vardır. Allah’ında bir hesabı vardır ve zamanda daima doğrunun yanındadır" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı