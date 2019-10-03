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Eski Başbakan ile görüşen Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasındaki krizi açıkladı

ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras,yeni parti kurma hazırlığı yapan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan arasındaki krizi açıkladı.

03 Ekim 2019 Perşembe 10:46
Eski Başbakan ile görüşen Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasındaki krizi açıkladı

Eski milletvekili Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı yapan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile "ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine" 3 saate yakın görüştü. Peki görüşmede neler konuşuldu? Nasıl bir parti programı söz konusu? Ufuk Uras, yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi T24’te Şirin Payzın'a anlattı.

Davutoğlu ile eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın neden biraraya gelmediği sorusu üzerine "Davutoğlu hareketi daha hızlı gelişecek, Babacan ise Türkiye'de ekonomik kriz beklentisi üzerine tutum alıyor" dedi.

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü belirtti.

Davutoğlu'nun çıkışının başkanlık sistemine ve parti devleti düzenine karşı bir çıkış olduğunu belirten Ufuk Uras eski , “Esnek beraberlikler olmazsa bu süreçten çıkılmaz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:46
  1. Ali Babacan
  2. Ufuk Uras
  3. Ahmet Davutoğlu

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  • AdilbeyAdilbey1 sa önce
    Üst akıl seçimlerde Cumhur İttifakını 4+(diğer bileşenler) lü benzemezlerle yenemedi. Şimdi %52'den %2 koparabilmek için her yolu deneyecek. Cumhur ittifakından 1 oy koparacak her kişi ayrı parti kuracak gerekirse. Tepkili ama millet ittifakına kuşkulu bakanların gönlünü bu şekilde çelip farklıymış gibi görünüp, 4+ (diğer bileşenler) inden oluşan yıkım ekibinin değirmenine damla damla su taşıyacaklar.
  • BülentBülent1 sa önce
    Eyt liler 6 milyon olabilir. Ailelerde mağdur oldugunu düşünürsek sayı 25,30 milyonlaracıkar ülkenin yarısı bu konudan müzdarip bizim maduriyetimizden sizde sorumlusunuz. Bir Türk ata sözü derki kurt kışı gecirir ama yediği ayazı unutmaz
  • Leyla Leyla 1 sa önce
    Davit vır vır çene eder bir saat dinle dinle bir şey anlayamazsın okullardaki talebeler nasıl anlıyorlardı merak konusu hadi iktidarda iken başbakanlık döneminde AKP yi neredeyse dibe vurduruyordu REIS durumu anladı ve çekti aldı parti rahatladı kuracak olduğu partinin ömrü bir tavuk adımı bile ilerleme kaydedemezcunki davitte idare etme yeteneği yok fakat fetocularbunda birleşirlerse o zaman biraz tutunurfakat bu durumda çok tehlikeli her an herşey olabilir parti kapanabilir velhasıl davitten ne köy olur ne kasaba.
  • BülentBülent1 sa önce
    Eyt hakkındaki düşüncellerini merek ediyor um. Başbakanken biz mağdur durumundaydık.hak arayan adalet arayandık. Şimdi kendisi herkez için adalet diyor biz bunu derken siz başbakandınız.

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