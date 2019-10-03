Eski Başbakan ile görüşen Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasındaki krizi açıkladı

Eski milletvekili Ufuk Uras, yeni parti kurma hazırlığı yapan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile "ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine" 3 saate yakın görüştü. Peki görüşmede neler konuşuldu? Nasıl bir parti programı söz konusu? Ufuk Uras, yaklaşık 3 saat süren görüşmeyi T24’te Şirin Payzın'a anlattı.

Davutoğlu ile eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın neden biraraya gelmediği sorusu üzerine "Davutoğlu hareketi daha hızlı gelişecek, Babacan ise Türkiye'de ekonomik kriz beklentisi üzerine tutum alıyor" dedi.

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü belirtti.

Davutoğlu'nun çıkışının başkanlık sistemine ve parti devleti düzenine karşı bir çıkış olduğunu belirten Ufuk Uras eski , “Esnek beraberlikler olmazsa bu süreçten çıkılmaz” ifadelerini kullandı.