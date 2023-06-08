Eski Bakan Masum Türker'den şok ifşaat: Bankalar dövizle oynuyor
Türkiye'de son günlerde doların artış göstermesi gündem olmaya devam ediyor. Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, dövizle ilgili katıldığı canlı yayında şok açıklamalarda bulundu.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, Haber Global'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Bankaların dövizle alenen oynadığını ifade eden Türker, 'Hhükümetin ve cumhurbaşkanı aleyhinde kararlar alıyorlar.'' dedi. Türker, bu operasyonu yapan bankaların da kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini savundu. İşte o sözler...
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