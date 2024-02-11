  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmeliyiz

Kibir abidesi Ekrem'den pazar şovu

Yunan basınında Gezeravcı tartışması! Biz yıldızları izlerken...

AK Parti'yi yasa boğan kaza! İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

Bu kıvraklık baş döndürür! Cemal Enginyurt'u yerin dibine batırdılar

Silahlı saldırı sonrası Bakan Ali Yerlikaya'dan son dakika açıklaması

Hain saldırının hedefindeki isim Aziz Yeniay Akit TV’ye konuştu! İmamoğlu'na sert tepki gösterdi

AB büyük bir adım attı: mali kurallar görücüye çıkacak! Güncelliyor, çok konuşulacak açıklama

Yunanistan, İtalya, Fransa'da: Çiftçilerin tarımsal üretimi: Şok protestosu devam ediyor! Gündeme düştü

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu
Gündem Eski bakan hayatını kaybetti
Gündem

Eski bakan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-02-11 10:18:00 -
Eski bakan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Enfeksiyon hastalıklarında artış! Bakan Koca 4 kritik soruyu yanıtladı
Enfeksiyon hastalıklarında artış! Bakan Koca 4 kritik soruyu yanıtladı

Sağlık

Enfeksiyon hastalıklarında artış! Bakan Koca 4 kritik soruyu yanıtladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!
Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!

Sağlık

Bakan Koca'dan 'X hastalığı' açıklaması!

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakan Koca acı haberi duyurdu
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Gündem

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakan Koca acı haberi duyurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23