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Eski Bakan Eroğlu Şuhut Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:25
Eski Bakan Eroğlu Şuhut Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.


Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti. Eski Bakan Eroğlu’na ziyareti esnasında, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı İnş. Müh. Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri eşlik etti. Eski Bakan Eroğlu ve beraberindeki heyet Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ile beraber bir süre hasbihal ederek gündemi değerlendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kaya, eski Bakan Eroğlu’na Şuhut ilçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:25
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