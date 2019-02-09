Eski Bakan beyin kanaması geçirdi 15. Dönem İmar ve İskân Bakanlığı ve 16. Dönem Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerinde bulunan Ali Topuz, KKTC'de beyin kanaması geçirdi.

CHP eski Milletvekili ve eski bakan Ali Topuz, KKTC'de beyin kanaması geçirdi. KKTC’de beyin kanaması geçiren Ali Topuz’un ameliyatı başarılı geçti. Bu akşam yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulacak olan Topuz’un yarın uyandırılması bekleniyor. Ali Topuz kimdir? İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Serbest Mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında büyük inşaat projeleri uyguladı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneğinde yönetim görevleri üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. 15, 16, 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 15. Dönem’de İmar ve İskân Bakanlığı, 16. Dönem’de Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem’de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

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