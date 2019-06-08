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Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun kabri başında düzenlenen anma törenine katılarak merhuma rahmet diledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:37
Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 32. yılında İstanbul Küplüce Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Törene; şairin eşi Berat, çocukları Ahmet, Fatma Betül ve Ayşe Hicret ile gelini Elif Zarifoğlu, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sunucu ve şair İbrahim Sadri, şairler Adem Turan, Cahit Koytak ve Nurettin Durman, Beyan Yayınları Sahibi Ali Kemal Temizer, dostları ve sevenleri katıldı. Anma töreninde, Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri Kur’an-ı Kerim okudu. Nabi Avcı, anma törenini tertip edenlere teşekkürlerini sunarak, Zarifoğlu’na rahmet diledi. İbrahim Sadri de, “Hepimizde çok büyük emeği ve etkisi vardır” dedi. Türkmen ise törende Kur’an okuyarak dua etti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:37
  1. Türk edebiyatı
  2. şair yazar Cahit Zarifoğlu
  3. İstanbul Küplüce Mezarlığı
  4. Elif Zarifoğlu
  5. eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı
  6. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
  7. sunucu ve şair İbrahim Sadri
  8. Adem Turan
  9. Cahit Koytak
  10. Nurettin Durman
  11. Beyan Yayınları Sahibi Ali Kemal Temizer
  12. Cahit Zarifoğlu İlkokulu
  13. Cahit Zarifoğlu
  14. Kur’an-ı Kerim
  15. İbrahim Sadri

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