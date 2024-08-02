Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlunun işlediği cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Şener, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Silahla 4 el ateş edildi"

Olayın tanıklarından Güvenevler Mahallesi Muhtarı Seviye Ardıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle azasının kendisini arayarak bir silah sesi geldiğini, mahallede polis ekipleri ve ambulansların olduğunu belirtti. Bunun üzerine hemen olay yerine geldiğini ifade eden Ardıç, "Polisler ve mahallelilerden öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu ve silahla 4 el ateş edildiği söyleniyor. Yaralı hastaneye kaldırılıyor ve orada hayatını kaybediyor" dedi.

"Bir tane kadın 'Annemi vurdular' diye bağırdı"

İsmini vermek istemeyen diğer bir görgü tanığı ise Abdüllatif Şener'in komşusu olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir tane kadın gördüm, 'Annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir tane beyefendi vardı. Bu beyefendi telefonla uğraşıyordu. Ben de o sırada kadının yanına gittim, su verdim. Tabii o an, ne oldu, diye soramıyorsunuz. Kadın biraz panik oldu ve ağlamaya başladı, sakinleştirdim. Daha sonra polis, ambulans ve çevik kuvvet geldi. Ambulansı içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika içeriye girmeyi bekledik. Galiba kapının arkasına sıkışmış. O an kadına odaklandım, onu sakinleştirdim. Ama eminim 4 el şiddetli bir silah sesi duydum. Öncesinde hiç tartışma sesi duymadım. Buralarda hiç olmaz. Çok şaşkınım."

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