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Eski AK Partili vekilden dikkat çeken Davutoğlu paylaşımı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti içinde mi kalacağı yoksa yeni bir parti mi kuracağı tartışmaları devam ederken 26. Dönem AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
Eski AK Partili vekilden dikkat çeken Davutoğlu paylaşımı!

Ali Babacan'ın yeni parti kurmak için hazırlıklara başladığını açıklamasının ardından ne yapacağı merak konusu olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son günlerde Davutoğlu'nun AK Parti içerisinde kalarak bir değişim için çalışacağı iddiaları öne sürülürken, buna karşılık yeni parti kurma düşüncesinde bir değişiklik olmadığı da belirtilenler arasında.

Dikkat çeken paylaşım

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin nasıl hareket edeceği tartışılmaya devam ederken, 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Başçı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Davutoğlu'nun hemşehrisi olan Başçı, sosyal medya hesabından Konya'da düzenlenecek olan bir mevlid programını duyururken, mevlid programının Ahmet Davuoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirileceğini belirtti. İşte AK Partili eski milletvekili Abdullah Başçı'nın o paylaşımı:

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:51
  1. Konya
  2. 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Başçı
  3. Ahmet Davuoğlu

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  • AbdulvahitAbdulvahit13 dk önce
    hayırdır ölen partinin mevlüdümü
  • Cırcır böcüsüCırcır böcüsü14 dk önce
    La bu şabalak parti kursa ne yazar la, eski akıncılardanmış bu da ha, ihsan biyeriaçık gibi...

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