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Gündem Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!
Gündem

Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşme gerçekleştirdiği ev kadınlarından biri dört yıl önce AK Parti'ye üye olduğunu ancak 'bir işi düştüğünde' AK Parti'nin kendisine kapı aralamadığını söyleyerek AK Parti'deki liyakatın son örneğini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 18:18:00 -
Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, video konferans yöntemiyle görüştüğü ev kadınlarından biri 4 yıl önce AK Parti’ye üye olduğunu ve ‘şahsi’ işi için gittiği AK Parti’nin kendisine bir ayrıcalık tanımamasından şikayet etti. Bu durum ise CHP’nin ağzına peleseng olan ‘AK Parti’de liyakat yok’ sözlerini çürüttü.

Kılıçdaroğlu ev kadınları ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle farklı illerden 72 ev kadını ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda; Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü ev kadınlarından birinin söylediği sözler CHP’nin ‘AK Parti’de liyakat yok’ iddialarını yerle yeksan etti.

'Bir işim düştüğünde AK Parti ayrıcalık tanımadı'

AK Parti’de daha önce görevli olduğunu belirten kadın, “AK Parti’ye dört beş sene önce üyeydim. Yardımlarına çağırıyorlardı, bir gün ‘işim düştüğünde’ kapılarına bile sokmadılar.” ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘AK Parti’deki liyakattan’ dolayı dert yandı.

‘İşi düştüğünde’ AK Parti’den şahsi meselesi için ayrıcalık istediğini ama kendisine kapının aralanmadığını kaydeden kadının bu sözleri CHP’nin sürekli diline doladığı liyakat meselesine de ‘farklı görüşe sahip bir vatandaş tarafından’ yeniden netlik kazandırdı.

AK Parti'de liyakat var!

AK Parti’de gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan teşkilat çalışmalarında aslında partiden olanlara herhangi bir ayrıcalık gösterilmediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partililer tarafından her daim vurgulansa da CHP ‘liyakatsizlik’ ile suçlamalarını yöneltmekten vazgeçmedi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda görüştüğü kadın, sözleriyle AK Parti’de liyakat olduğunu net bir şekilde yeniden göstermiş oldu.

Odatv liyakatı eleştirdi

Hükümete yönelik algı haberleri ile adından sıkça söz ettiren Odatv ise, 'şahsi işinden' dolayı ayrıcalık isteyen kadına AK Parti'nin karşılık vermemesini eleştirdi.

'İşim düştüğünde kapılarına sokmadılar' sözlerini ön plana çıkaran Odatv aslında AK Parti'nin liyakatını tescillemiş oldu!

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Yorumlar

deniz

KILIÇDAROĞLU HER SEÇİMDE YENİLDİN YETER REKOR KIRDIN DÜNYA REKORU KIRDIN BE GUNİES REKORLAR KİTABINA GİRECEKSİN BEEE NE ZAMAN BIRAKACAKSIN KOLTUĞU ŞU İSTANBUL İL BAŞKANININ TWEETLERİNİ GÖRDÜKÇE CİNLERİM TAVANDA HDP SEVİCİLER SİZİ SİZİ GİDİ HDP SEVİCİLER SİZİ
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Akpartili.

Evet maalesef aynen öyle..Kukla pinokyo kemalin.iddia ettigi gibi hiçkimseye üyelerde dahil ayrıcalık yapmıyorlar.Hiçkimseye c.h.p li misin akpartilimi diye sormuyorlar..Dahada gerçegi c.h.p liler daha çok zenginleşti malvarlıklarını 50 ye katladılar.Bende akpartili olarak bundan şikayetçiyim.Bu insanlara c.h.p lilere yaranamazsın..Akparti sayesinde ülkenin en zenginleride olsalar nafile...onlar c.h.p den şaşmazlar..
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