Eski AK Partili, Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti'deki liyakattan dert yandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, video konferans yöntemiyle görüştüğü ev kadınlarından biri 4 yıl önce AK Parti’ye üye olduğunu ve ‘şahsi’ işi için gittiği AK Parti’nin kendisine bir ayrıcalık tanımamasından şikayet etti. Bu durum ise CHP’nin ağzına peleseng olan ‘AK Parti’de liyakat yok’ sözlerini çürüttü.

Kılıçdaroğlu ev kadınları ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle farklı illerden 72 ev kadını ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda; Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü ev kadınlarından birinin söylediği sözler CHP’nin ‘AK Parti’de liyakat yok’ iddialarını yerle yeksan etti.

'Bir işim düştüğünde AK Parti ayrıcalık tanımadı'

AK Parti’de daha önce görevli olduğunu belirten kadın, “AK Parti’ye dört beş sene önce üyeydim. Yardımlarına çağırıyorlardı, bir gün ‘işim düştüğünde’ kapılarına bile sokmadılar.” ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘AK Parti’deki liyakattan’ dolayı dert yandı.

‘İşi düştüğünde’ AK Parti’den şahsi meselesi için ayrıcalık istediğini ama kendisine kapının aralanmadığını kaydeden kadının bu sözleri CHP’nin sürekli diline doladığı liyakat meselesine de ‘farklı görüşe sahip bir vatandaş tarafından’ yeniden netlik kazandırdı.

AK Parti'de liyakat var!

AK Parti’de gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan teşkilat çalışmalarında aslında partiden olanlara herhangi bir ayrıcalık gösterilmediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partililer tarafından her daim vurgulansa da CHP ‘liyakatsizlik’ ile suçlamalarını yöneltmekten vazgeçmedi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda görüştüğü kadın, sözleriyle AK Parti’de liyakat olduğunu net bir şekilde yeniden göstermiş oldu.

Odatv liyakatı eleştirdi

Hükümete yönelik algı haberleri ile adından sıkça söz ettiren Odatv ise, 'şahsi işinden' dolayı ayrıcalık isteyen kadına AK Parti'nin karşılık vermemesini eleştirdi.

'İşim düştüğünde kapılarına sokmadılar' sözlerini ön plana çıkaran Odatv aslında AK Parti'nin liyakatını tescillemiş oldu!