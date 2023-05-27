  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

14 Mayıs'ı bilen anket şirketi seçime saatler kalan son sonuçları Türkiye'ye ilan etti

Türkiye'ye binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden SİHA hamlesi! Ankara'dan hemen istediler

'Sandığa gitmezsen serbest kalacak'

Beklenmedik sürpriz ortaklık: Ford şarj istasyonlarını kullanacak! Teknoloji devi gelişmeyi böyle duyurdu

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum" diyen Erdoğan: Sensiz olmaz!

ASELSAN'dan 9.5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi! İmza atıldı: Kim satın alacak?

Türkiye'de yaşayan Ruslardan beklenmedik karar! Rus basını sürpriz gelişmeyi duyurdu

700 üniversiteli öğrenci topluluğu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek: Bizlere ücretsiz eğitim hakkı tanıyanlardan yanayız

2'nci tur seçimi dünya basınında New York Times'tan itiraf gibi analiz!

Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki! “Oğlumun katilleriyle birlikte olan CHP’ye hakkımı helal etmiyorum”
Medya Eski AK Partili Karaalioğlu, seçime saatler kala harekete geçti
Medya

Eski AK Partili Karaalioğlu, seçime saatler kala harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-27 12:12:00 -
Eski AK Partili Karaalioğlu, seçime saatler kala harekete geçti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, seçime saatler kala yine "ekonomi" kartını oynadı.

 

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, seçime saatler kala yine "ekonomi" kartını oynadı. 

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Partili yetkililerin, seçimlerden sonra ekonomik sıkıntılara dair somut adımlar atılacağı yönündeki beyanatlarına rağmen, seçmenin aklını bulandırmaya çalışan eski AK Partili Karaalioğlu, "Ekonomi başka bir problemle kıyaslanamayacak kadar acil ve hayatidir; alarm zilleri çaldırmaktadır. (...) Ekonomi bıçak sırtında seyrediyor. Seçmen bu bahiste yarın sadece iki liderden birini değil aynı zamanda onların ekonomi ekiplerine de onay verecek veya vermeyecek" ifadelerini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ERDOĞAN'IN BÜRÜTÜSLERİ

SANKİ KE-MAL VE PKK,FETÖ GELİNCE EKONOMİ DÜZELİVERECEKMİŞ GİBİ ŞEREFSİZLİK YAPIYORLAR.HAİNLİK BÖYLE BİRŞEY İŞTE.YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ MÜNAFIKLARA.

AHMET

AVM önlerinde ve cadde köşe başlarında keredi kartı dağıtan stantların baş kahramanı Ali Babacan'mı kurtaracak ekonomiyi
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23