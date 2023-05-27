Eski AK Partili Karaalioğlu, seçime saatler kala harekete geçti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, seçime saatler kala yine "ekonomi" kartını oynadı.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Partili yetkililerin, seçimlerden sonra ekonomik sıkıntılara dair somut adımlar atılacağı yönündeki beyanatlarına rağmen, seçmenin aklını bulandırmaya çalışan eski AK Partili Karaalioğlu, "Ekonomi başka bir problemle kıyaslanamayacak kadar acil ve hayatidir; alarm zilleri çaldırmaktadır. (...) Ekonomi bıçak sırtında seyrediyor. Seçmen bu bahiste yarın sadece iki liderden birini değil aynı zamanda onların ekonomi ekiplerine de onay verecek veya vermeyecek" ifadelerini kullandı.



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