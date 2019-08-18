Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketleri partileşme yolunda ilerlerken, her iki isme dikkat çeken bir destek geldi. 24. Dönem AK Parti Çankırı milletvekili olan Av. İdris Şahin, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nı geçirmek için gittiği Çankırı’da yerel bir yayın organına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şahin verdiği bayram röportajında ise, AK Parti’den doğacak yeni oluşumlarda olup olmayacağı sorusuna şu şekilde açıklama yaptı; “Öncelikle bizim arzumuz ve isteğimiz şudur, milletimiz AK Parti ve onu yöneten çok değerli Cumhurbaşkanımız ve kadrolarına bir görev yüklemiştir. Özellikle son yerel seçimlerde bir silkilip kendinize gelin ve 2001 kurucu ayarlarınıza dönün diye bir çağrıda bulunmuştur. Önemli olan bu çağrının ne derecede karşılık bulacağıdır. Sayın Cumhurbaşkanı hala anahtar kendisindedir ve arzu ettiği takdirde bu sıkıntıları o anahtarla çözebilecek güce de sahiptir. Bizim umudumuz ve beklentimiz AK Parti içerisinde sağlam bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesidir. Ancak bu gerçekleşmediği takdirde de elbette ki siyasetin kanalları açıktır. Bu gün bu noktada parti içerisinden Ahmet Davutoğlu çok önemli mesajlar vermektedir. Yine partiden ayrıldığı gün Ali Babacan Bey çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin yeni bir soluğa, yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir.

"Temel sıkıntı ve kadrolara cevap verebilecek kadrolar çıkacaktır"

Dolayısı ile bu yeni soluk ve vizyon ancak ve ancak Sayın Cumhurbaşkanının atacağı adımlarla bir akamete uğrayabilir, ancak Sayın Cumhurbaşkanı bu yönde bir adım atmaz ise elbette ki siyaset uzun soluklu bir maratondur ve milletin beklentilerine cevap verenler daima kalıcı olarak siyasette yollarına devam edeceklerdir. Ülkenin temel sıkıntı ve beklentileri bellidir, bu temel sıkıntı ve kadrolara cevap verebilecek olan kadrolar, Türkiye’nin içerisinden çok rahatlıkla çıkacaktır, bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın.

"Eylül, Ekim ayı itibariyle.."

Şu an itibari ile milletimiz iyi yönetilmediğimizi düşünmektedir. Eğer sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapılıp iyi yönetimin kanalları açıldığı takdirde, milletimiz hala Sayın Cumhurbaşkanına ve AK Partiye olan teveccüh ve güvenini devam ettirecektir, ama yine ifade ediyorum ki önümüzdeki günlerde özellikle eylül, ekim ayları itibari ile, bu mevcut hal ile alakalı bir değişiklik olmadığı takdirde bu yeni oluşum olarak olan ifade edilen, özellikle milletimizin umudu haline gelmiş olan AK Parti kadrolarında yetişmiş olan bu isimlerdedir.”