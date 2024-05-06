Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun, partisini fena bombaladı! O metin, CHP'li bir bakan denetiminde yazılsa ancak bu kadar olurdu

Eski AK Parti Milletvekili Resul Tosun, eğitimde planlanan müfredat değişikliğinin darbe anayasasının gölgesinde kaldığını savundu. 10 yıl boyunca hazırlanan ve önerilere açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin "Okul Öncesi Eğitim Programı" başlıklı bölümünde yazılanlar için “CHP'li bir bakan denetiminde yazılsaydı farklı bir şey mi yazılırdı?!” sorusunu soran Tosun, Star’daki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Milli eğitimde planlanan müfredat değişikliği darbe anayasasının gölgesinde kalmıştır.

10 yıl boyunca hazırlanan ve önerilere açılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin "Okul Öncesi Eğitim Programı" başlıklı bölümünde eğitimin amacı şu şekilde belirlenmiştir: "Türk milli eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini; Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir."

Ee, zaten 100 yıldır böyle değil miydi?

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Ne değişti?!

CHP'li bir bakan denetiminde yazılsaydı farklı bir şey mi yazılırdı?!

Darbecilerin uydurduğu Atatürk milliyetçiliği ile referandumsuz halka dayatılmış devrimler ile milletin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerleri korunmaz, korunmamıştır!

Darbecilerin yazdığı ve tamamen değişmesi gereken anayasanın başlangıç ilkelerine bağlı kalınarak yapılan eğitimin evrensel değerlerle uyum sağlaması mümkün müdür?

Bu amaç Türk milli eğitiminden ziyade seküler zihniyete hizmet eden bir çerçevedir!

Bu çerçeveden milli bir eğitim çıkmaz. (…)”