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Gündem Eski ABD'li komutandan İsrail'e Türkiye uyarısı: Kıyamet olur
Gündem

Eski ABD'li komutandan İsrail'e Türkiye uyarısı: Kıyamet olur

Yeniakit Publisher
2023-10-20 19:51:00 -
Eski ABD'li komutandan İsrail'e Türkiye uyarısı: Kıyamet olur

Eski ABD ordusu mensubu Douglas Macgregor, İsrail için asıl tehdidin Türkiye olduğunu belirterek, 'Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur' yorumunda bulundu.

İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin konuşan ABD'li eski bir askerden çarpıcı açıklama geldi. ABD ordusu emekli albayı ve askeri analist olarak tanınan Douglas Macgregor, katıldığı sosyal medya yayınında İsrail-Filistin çatışmasına değinerek Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Macgregor, İsrail için asıl tehdidin Türkiye olduğunu söyledi.

Eski ABD ordusu mensubu Macgregor, Amerikalı hukukçu Andrew Napolitano'nun yayınında Gazze'deki gelişmelere ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkler bölgede en önemli askeri güce sahip"

Macgregor, İsrail için İran'dan ziyade Türkiye'nin daha büyük bir tehdit olduğunu söyleyerek, "Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası da yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar. Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Ve Türkler çok acımasız savaşçılar." dedi.

"İsrail için kıyamet olur"

"Bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur, eğer Gazze'ye girerlerse!" diyen Macgregor, "Bu saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de onlarla savaşacak kadar askerimiz yok." ifadelerini kullandı.

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