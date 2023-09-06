  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ı tecavüz ve hakaretten sonra zarardan da sorumlu tuttular
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump'ı tecavüz ve hakaretten sonra zarardan da sorumlu tuttular

Yeniakit Publisher
2023-09-06 21:09:00 -
Eski ABD Başkanı Trump'ı tecavüz ve hakaretten sonra zarardan da sorumlu tuttular

ABD'de başkanlık yarışı için tekrar aday olan Eski Başkan Donald Trump'a yönelik yargı kuşatması tüm hızıyla devam ediyor. Tecavüz ve hakaretle suçlanan Trump'a şimdi de zarardan sorumlu tutuldu. Jüri, Trump’ın, Carroll’a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini belirtmişti.

ABD’de federal yargıç, daha önce 'E. Jean Carroll' adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki 'zarar tazminatı' davasında da tekrar sorumlu tuttu.

Manhattan’da bölge mahkemesi yargıcı Lewis Kaplan, Caroll tarafından açılan yeni davada jürinin sadece Trump’ın ne kadar tazminat ödeyeceğine karar vereceğini belirtti.

Kaplan, jürinin, bu sene başında Trump’ı tecavüz ve hakaret davasında suçlu bulduğu kararının devam ettiğini, tazminat miktarının belirleneceği duruşmaların 15 Ocak 2024’te başlayacağını kaydetti.

Carroll, mayısta Trump'ın tecavüz ve hakaretten suçlu bulunmasının ardından kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolar daha “zarar” tazminatı talep ediyor.

Eski başkan Trump, magazin dergisi yazarı 79 yaşındaki Carroll tarafından açılan “tecavüz ve hakaret” davasında mayıs ayında iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Jüri, Trump’ın, Carroll’a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik ikinci bir 'zarar tazminatı' davası açarken, Trump'ın Carroll'a açtığı karşı hakaret davası ise 8 Ağustos'ta hakim tarafından kabul edilmemişti.

Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini 2019'da açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Trump, bu ayrılığa daha fazla dayanamadı, geri döndü
Trump, bu ayrılığa daha fazla dayanamadı, geri döndü

Gündem

Trump, bu ayrılığa daha fazla dayanamadı, geri döndü

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım
Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Dünya

Tarihe geçen sabıka fotoğrafıyla ilgili Trump'tan yeni adım

Sabıka fotoğrafı olay olmuştu! Trump için tarih açıklandı
Sabıka fotoğrafı olay olmuştu! Trump için tarih açıklandı

Dünya

Sabıka fotoğrafı olay olmuştu! Trump için tarih açıklandı

Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!
Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!

Dünya

Gözaltı olayı lehine döndü: Anti Küreselci Trump anketlerde önde!

Orban'dan dikkat çeken Ukrayna savaşı ve Trump çıkışı
Orban'dan dikkat çeken Ukrayna savaşı ve Trump çıkışı

Dünya

Orban'dan dikkat çeken Ukrayna savaşı ve Trump çıkışı

Trump'tan Joe Biden'a hakaret üstüne hakaret!
Trump'tan Joe Biden'a hakaret üstüne hakaret!

Gündem

Trump'tan Joe Biden'a hakaret üstüne hakaret!

Donald Trump'ın önlenemez yükselişi! Büyük fark attı
Donald Trump'ın önlenemez yükselişi! Büyük fark attı

Dünya

Donald Trump'ın önlenemez yükselişi! Büyük fark attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23