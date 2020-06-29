ESK mangallık tavuk satışına başladı

ANKARA (AA) - Et ve Süt Kurumu (ESK), mangal için özel olarak ürettiği ve parçalayarak tüketiciye sunduğu gövde tavukları kilogramı 12,50 liradan satıyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, mangal sezonunun açılmasıyla tavuk ürünlerine talep arttı. Tüketicinin kaliteli ve ekonomik ürünlere ulaşmasını hedefleyen ESK, müşterileri için mangallık gövde tavuk üretimine başladı.

ESK'nın mangal için özel olarak ürettiği parçalanmış gövde tavuklar, kilogramı 12,50 liradan satışa sunuldu.

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, konuyla ilgili değerlendirmesinde, tüketicilere ekonomik ve kaliteli et ürünleri ulaştırmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Ülkemize 68 yıldır güvenilir ve uygun fiyatla ürünler sunan ESK, yeni ürünleriyle halkımıza hizmetini sürdürüyor. Yaz sezonunda piknik ve mangal lezzetini yaşatmak için özel mangallık tüm tavuk üretip tüketicimize ekonomik fiyata sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, daha önce de ESK markalı raf ömrü uzun kıyma ve kuşbaşı konserveyle dondurulmuş kıyma üretimine başlamıştı.

