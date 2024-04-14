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Dünya Esir takasını engelleyen Netanyahu’nun kendisi
Dünya

Esir takasını engelleyen Netanyahu’nun kendisi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:08:00 -
Esir takasını engelleyen Netanyahu’nun kendisi

Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin başarıya ulaşmasına Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin engel olduğu ileri sürüldü.

İsrail’in Channel 12 News kanalı, Kahire’deki İsrail müzakere ekibinin bir üyesinin “Netanyahu hükümetinin bir anlaşma sağlamak için yeterince çaba göstermediğini” iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı.

Söz konusu müzakereci ses kaydında şu ifadeleri kullanıyor: “Başbakan’ın fikir ve önerileri kabul etme konusunda ilgisiz kaldığını gördük. İsrail hükümeti her şeyi yapmıyor, kendisinden bekleneni de yapmıyor. Sonunda bir anlaşma olabilir, ancak bu iki ay önce elde edebileceğimizden daha kötü bir anlaşma olacak ve daha az rehineyi canlı olarak alacağız. Daha fazla zaman kaybedemeyiz.”

Bu yayın üzerine bir açıklama yapan Netanyahu’nun ofisi ise anlaşmaya varılamamasından Hamas’ı sorumlu tuttu.

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