Esir takası için CIA şefi harekete geçti: Mısır'a gidecek! Yeni teklif: Mısır nasıl bir rol oynayacak?

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün önümüzdeki hafta Kahire'ye giderek Mısırlı yetkililerle bir araya gelmesi ve Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yeni bir anlaşma konusunda müzakereleri başlatması bekleniyor.

Axios'un kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Yetkililer, Beyaz Saray'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasının tek yolunun bir rehine anlaşması olduğunu kabul ettiğini söylüyor," ifadelerine yer verildi.

Portala konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, rejimin bu hafta başında Mısırlı ve Katarlı arabuluculara Filistin direnişinin taleplerinin çoğunu reddettiğini, ancak iki hafta önce yapılan ilk teklif temelinde müzakerelere başlamaya hala istekli olduğunu bildirdiğini söyledi.

Habere göre söz konusu teklif, altı haftalık bir ateşkes ve Filistinli tutuklular karşılığında esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılmasını içeren üç aşamalı bir anlaşma öngörüyordu.

Ayrıca portal, Mısırlı ve Filistinli yetkililerin açıklamalarına dayanarak Hamas heyetinin Kahire'de üst düzey Mısırlı istihbarat yetkilileriyle rehine anlaşması ve ileriye dönük olası yolları görüştüğünü iddia etti.

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